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Paul Pogba

Monaco : Paul Pogba buteur en amical, la machine est lancée

Monaco26 mars , 16:45
parQuentin Mallet
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A l'occasion de la trêve internationale, l'AS Monaco a disputé un match amical contre Brentford (1-2) afin de gérer la condition physique des joueurs restés sur le Rocher. Titulaire, Paul Pogba a ouvert le score.
La première trêve internationale de l'année est l'occasion pour certains clubs d'organiser des matchs amicaux afin de permettre à ceux qui ne sont pas partis avec leur sélection de garder le rythme et une certaine condition physique. Au centre d'entrainement de la Turbie, l'AS Monaco recevait Brentford ce jeudi, alors que Sébastien Pocognoli a profité de cette occasion pour relancer Paul Pogba. De retour à l'entrainement collectif depuis quelques jours, le champion du monde 2018 a enfin pu tâter le terrain et s'est même payé le luxe d'ouvrir le score face aux pensionnaires de Premier League alors qu'il n'a disputé que les 25 premières minutes de la rencontre.
Avec ce temps de jeu glané en amical, Paul Pogba espère pouvoir retrouver très bientôt les pelouses de Ligue 1 pour un match officiel. Depuis son arrivée à Monaco l'été dernier, il n'a disputé que 3 matchs pour un total de 30 minutes jouées.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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