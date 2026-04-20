Monaco : Ansu Fati, c'est confirmé

Auteur d'un joli but face à l'AJ Auxerre ce week-end, Ansu Fati s'épanouit de plus en plus sur le Rocher. A tel point que les deux parties veulent prolonger l'aventure ensemble, alors que l'AS Monaco cherche à lever son option d'achat.

Porteur du numéro 10 au FC Barcelone car il était considéré comme le digne héritier de Lionel Messi - rien que ça -, Ansu Fati a connu un début de carrière beaucoup plus instable que prévu. Plus désiré par son club formateur, l'international espagnol (10 sél.) a filé en prêt du côté de l' AS Monaco l'été dernier. D'abord freiné par un manque de condition physique, il a ensuite alterné entre le chaud et le froid, parfois blessé, parfois brillant.

Titularisé ce week-end pour la réception d'Auxerre, Ansu Fati a permis à ses coéquipiers de revenir dans une partie complexifiée par les deux buts inscrits par les hommes de Christophe Pélissier en première période. Une prestation qui a visiblement fini de convaincre les dirigeants monégasques de le conserver à l'issue de son prêt.

A. Fati Guinée-Bissau • Âge 23 • Attaquant Coupe de France 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 21 Buts 9 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Ansu Fati, parti pour rester

C'est en tout cas ce qu'affirme Ekrem Konur. Si la tendance était de plus en plus à la levée de l'option d'achat de 11 millions d'euros incluse dans son prêt, le journaliste insider confirme qu'Ansu Fati lui-même souhaite rester à Monaco. Mais maintenant que l'histoire d'amour est réciproque, il reste des détails assez importants pour permettre au dossier de se décanter. L'option d'achat est largement abordable, mais le salaire du joueur est un problème à part entière. Aux dernières nouvelles, celui qui appartient encore au Barça touche environ 1 million d'euros brut par mois en Catalogne, soit plus du double que ce que touche Denis Zakaria, le joueur le mieux payé sur le Rocher, primes incluses.

De son côté, le FC Barcelone, qui cherche à alléger sa masse salariale, ne se fera pas prier au moment de valider son départ. Mais si tout reste encore à jouer concernant les détails du salaire du joueur, le transfert définitif d'Ansu Fati à l'AS Monaco est en très bonne voie.