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Ansu Fati

Monaco : Ansu Fati, c'est confirmé

Monaco20 avr. , 11:30
parQuentin Mallet
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Auteur d'un joli but face à l'AJ Auxerre ce week-end, Ansu Fati s'épanouit de plus en plus sur le Rocher. A tel point que les deux parties veulent prolonger l'aventure ensemble, alors que l'AS Monaco cherche à lever son option d'achat.
Porteur du numéro 10 au FC Barcelone car il était considéré comme le digne héritier de Lionel Messi - rien que ça -, Ansu Fati a connu un début de carrière beaucoup plus instable que prévu. Plus désiré par son club formateur, l'international espagnol (10 sél.) a filé en prêt du côté de l'AS Monaco l'été dernier. D'abord freiné par un manque de condition physique, il a ensuite alterné entre le chaud et le froid, parfois blessé, parfois brillant.
Titularisé ce week-end pour la réception d'Auxerre, Ansu Fati a permis à ses coéquipiers de revenir dans une partie complexifiée par les deux buts inscrits par les hommes de Christophe Pélissier en première période. Une prestation qui a visiblement fini de convaincre les dirigeants monégasques de le conserver à l'issue de son prêt.
A. Fati

A. Fati

Guinea-BissauGuinée-Bissau Âge 23 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
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Champions League

2025/2026
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Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
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Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ansu Fati, parti pour rester

C'est en tout cas ce qu'affirme Ekrem Konur. Si la tendance était de plus en plus à la levée de l'option d'achat de 11 millions d'euros incluse dans son prêt, le journaliste insider confirme qu'Ansu Fati lui-même souhaite rester à Monaco. Mais maintenant que l'histoire d'amour est réciproque, il reste des détails assez importants pour permettre au dossier de se décanter. L'option d'achat est largement abordable, mais le salaire du joueur est un problème à part entière. Aux dernières nouvelles, celui qui appartient encore au Barça touche environ 1 million d'euros brut par mois en Catalogne, soit plus du double que ce que touche Denis Zakaria, le joueur le mieux payé sur le Rocher, primes incluses.
De son côté, le FC Barcelone, qui cherche à alléger sa masse salariale, ne se fera pas prier au moment de valider son départ. Mais si tout reste encore à jouer concernant les détails du salaire du joueur, le transfert définitif d'Ansu Fati à l'AS Monaco est en très bonne voie.
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Et foutre01, faut mettre le classement à jour hein... C'est l'OL qui est 3e pas Lille, puisqu'on a gagné les 2 matchs face à eux... Car en cas d'égalité , ce n'est plus les buts pour mais les buts sur l'ensemble des 2 matchs.

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énorme ... rassurant bon esprit une complicité solide avec Niakhate qui est énorme, lui aussi. très solide

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Exactement ^^

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Les joueurs sont gonflés de la ramener : ils refusent pas leurs salaires ! Et vu ce qu'ils ont montré à Lorient ils pourraient !

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ils ne se sont pas génés avec Fonseca

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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LOSC Lille
54301668493415
4
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54301668453015
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O. Marseille
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7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
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11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
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