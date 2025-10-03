Monaco annonce enfin le grand retour de Pogba

En préparation physique depuis son arrivée cet été, Paul Pogba se rapproche d’un retour à la compétition. L’entraîneur de l’AS Monaco Adi Hütter a évoqué une possible apparition dès dimanche lors du derby face à l’OGC Nice.

Paul Pogba sur les terrains de Ligue 1, c’est pour bientôt ! Longtemps inactif à cause de sa suspension pour dopage, le milieu de l’AS Monaco rattrape son retard avec une préparation individuelle. Impliqué, le Français donne satisfaction dans son travail et incite son entraîneur Adi Hütter à envisager ses grands débuts dès dimanche face à l’OGC Nice.

J'espère qu'il sera dans le groupe - Adi Hütter

« Il en fait de plus en plus avec l'équipe, a témoigné l’Autrichien en conférence de presse. Notre objectif était peut-être qu'il soit dans le groupe pour le match contre Nice, mais c'est un peu tôt. Peut-être que ce sera pour le match suivant, contre Angers, après la trêve internationale (le 18 octobre). J'espère qu'il sera dans le groupe. » D’ici là, le staff technique fera en sorte de l’intégrer définitivement aux entraînements collectifs.

« Il fait encore seulement une partie des séances, a précisé Adi Hütter. Comme vous pouvez l'imaginer, ça prend du temps, mais on l'amène de plus en plus proche d'un retour, il a besoin de faire des duels. On verra dans les deux prochaines quelles seront les prochaines étapes, et je pense qu'il pourra être prêt face à Angers, sans vous le promettre, mais ça peut aussi être le match suivant. » Quant à la possibilité de l’aligner avec l’équipe réserve dans un premier temps, le technicien ne l’écarte pas non plus.

« On y réfléchit aussi. Ça peut être une solution, mais on parle de Paul Pogba. Vous connaissez le calendrier, on aura beaucoup de matchs après la trêve internationale, on va voir ce qu'on va choisir. Des séances d'entraînement complètes pendant la trêve ? C'est dans ma tête, pour savoir comment on peut augmenter sa charge de travail, en le faisant peut-être jouer 15 ou 20 minutes à Angers », a dévoilé Adi Hütter, probablement impatient d'utiliser Paul Pogba dans un entrejeu actuellement privé des titulaires Denis Zakaria et Lamine Camara.