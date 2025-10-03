ICONSPORT_266259_0094
Paul Pogba

Monaco annonce enfin le grand retour de Pogba

Monaco03 oct. , 18:00
parEric Bethsy
0
En préparation physique depuis son arrivée cet été, Paul Pogba se rapproche d’un retour à la compétition. L’entraîneur de l’AS Monaco Adi Hütter a évoqué une possible apparition dès dimanche lors du derby face à l’OGC Nice.
Paul Pogba sur les terrains de Ligue 1, c’est pour bientôt ! Longtemps inactif à cause de sa suspension pour dopage, le milieu de l’AS Monaco rattrape son retard avec une préparation individuelle. Impliqué, le Français donne satisfaction dans son travail et incite son entraîneur Adi Hütter à envisager ses grands débuts dès dimanche face à l’OGC Nice.
J'espère qu'il sera dans le groupe
- Adi Hütter
« Il en fait de plus en plus avec l'équipe, a témoigné l’Autrichien en conférence de presse. Notre objectif était peut-être qu'il soit dans le groupe pour le match contre Nice, mais c'est un peu tôt. Peut-être que ce sera pour le match suivant, contre Angers, après la trêve internationale (le 18 octobre). J'espère qu'il sera dans le groupe. » D’ici là, le staff technique fera en sorte de l’intégrer définitivement aux entraînements collectifs.
« Il fait encore seulement une partie des séances, a précisé Adi Hütter. Comme vous pouvez l'imaginer, ça prend du temps, mais on l'amène de plus en plus proche d'un retour, il a besoin de faire des duels. On verra dans les deux prochaines quelles seront les prochaines étapes, et je pense qu'il pourra être prêt face à Angers, sans vous le promettre, mais ça peut aussi être le match suivant. » Quant à la possibilité de l’aligner avec l’équipe réserve dans un premier temps, le technicien ne l’écarte pas non plus.
« On y réfléchit aussi. Ça peut être une solution, mais on parle de Paul Pogba. Vous connaissez le calendrier, on aura beaucoup de matchs après la trêve internationale, on va voir ce qu'on va choisir. Des séances d'entraînement complètes pendant la trêve ? C'est dans ma tête, pour savoir comment on peut augmenter sa charge de travail, en le faisant peut-être jouer 15 ou 20 minutes à Angers », a dévoilé Adi Hütter, probablement impatient d'utiliser Paul Pogba dans un entrejeu actuellement privé des titulaires Denis Zakaria et Lamine Camara.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272230_0568
Rennes

Rennes : Beye sur la sellette, les joueurs ont voté

ICONSPORT_270953_0068
Serie A

La Juventus enrage, l'OM a évité un fiasco énorme

ICONSPORT_272612_0090
OL

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

ICONSPORT_271805_0088
Paris FC

PFC-Lorient : 9 millions sur le banc, la décision choc

Fil Info

18:40
Rennes : Beye sur la sellette, les joueurs ont voté
18:20
La Juventus enrage, l'OM a évité un fiasco énorme
17:30
Pierre Ménès félicite le génie de l’OL
17:00
PFC-Lorient : 9 millions sur le banc, la décision choc
16:30
Un banni réintégré, l’OM officialise son choix
16:28
Yamal : Le Barça communique, c'est la tuile
16:10
Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique
15:50
Barça : Lamine Yamal rechute, l’énorme coup dur
15:30
OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

Derniers commentaires

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Oui mais le Titi qu'il fallait pas rater, il est parti: Mahamadou Sangare... Lui c'est encore un échec comme Kingsley Coman. Sangare pour moi était beaucoup plus fort que Ndjantou et il a fillé à City... Ça c'est un vrai regret

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

A lui d'être aussi prudent qu'il l'a été avant d'affronter le Barça, quand il a senti qu'il risquait la blessure.

Le PSG a trouvé le numéro 9 parfait pour Luis Enrique

Les titis vont prendre de plus en plus de place c est excellent.

OM-PSG : De Zerbi incendie la presse « parisienne »

C'était une proposition qui avait peu de chances d'être acceptée, mais ça n'interdit pas de la faire. Bien sûr qu'une autre date aurait été possible. On n'en est quand même pas au point où les calendriers sont verrouillés. Notamment en deuxième partie de saison, quand la LdC se fait plus rare. Mais on sait tous très bien que l'OM voulait absolument profiter des absences parisiennes (voire infliger aux joueurs parisiens le camouflet de rater une cérémonie du BO qui devait leur faire la part belle) Dès le départ, le calendrier était débile. Programmer ce match la veille du BO, c'était donner la possibilité qu'arrive ce qui est arrivé, et qui n'a certainement pas donné une bonne image de l'organisation française. J'en veux à la LFP de ne pas y avoir songé, même s'il est peut être possible qu'on aurait pu être plus vigilant de notre côté et qu'on aurait pu signaler ce problème et le faire corriger (?)

Pierre Ménès félicite le génie de l’OL

Heu pierrot, c'est deux passes décisives de Karabec 😊

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading