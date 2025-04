Xabi Alonso au Real Madrid, ce pacte secret change tout

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid s'est fait éliminer de la Ligue des champions cette semaine par Arsenal. Sauf rebondissement, Carlo Ancelotti quittera son poste d'entraîneur à l'issue de la saison.

Les fans et observateurs du Real Madrid sont plus que frustrés en cette fin de saison. L'équipe madrilène n'arrive pas à se mettre au niveau attendu malgré ses stars. Si les plus grands joueurs du club se font logiquement critiquer, comme Kylian Mbappé, Vinicius Jr ou encore Jude Bellingham, c'est également le cas de Carlo Ancelotti. L'entraineur italien du Real Madrid n'a pas du tout convaincu par ses choix et sa gestion du vestiaire. Si les champions d'Espagne veulent faire preuve de classe et ne pas précipiter les choses, Ancelotti devrait bel et bien quitter Madrid en fin de saison. Surtout que le Real a déjà le nom de son remplaçant.

Le Real Madrid est fixé

Selon les informations de AS, la Casa Blanca fait en effet de Xabi Alonso sa priorité pour remplacer Carlo Ancelotti. Le Bayer Leverkusen compte lui sur son entraineur pour la saison prochaine mais ne s'opposera pas à son départ en cas d'offres de grands clubs européens. C'est en effet un pacte entre Xabi Alonso et l'écurie allemande. En fin de contrat avec les champions d'Allemagne en juin 2026, l'Espagnol ne sera en revanche pas bradé par Leverkusen. Le Bayer souhaite d'ailleurs récupérer près de 10 millions d'euros en cas de départ prochain de Xabi Alonso. Pour le moment, rien n'est encore fait. L'Espagnol veut attendre de finir son travail proprement avec Leverkusen mais aussi l'annonce officielle de Carlo Ancelotti concernant son départ du Real Madrid. L'été dernier, Xabi Alonso avait refusé les avances du Bayern Munich et de Liverpool. Il pourrait en faire de même avec le Real Madrid si toutes les conditions ne sont pas réunies. Mais la formation madrilène peut s'avancer confiante dans ce dossier si elle les réunit pour le boucler.