Real : Zidane sacrifie son titulaire, Pogba demande l’impossible

Dans : Mercato, Liga.

Ce n’est un secret pour personne, Paul Pogba (26 ans) et le Real Madrid rêvent de se réunir. Un deal qui nécessiterait des efforts des deux côtés.

Aucun problème pour Zinédine Zidane, l’entraîneur madrilène semble prêt à faire des concessions. Il faudra effectivement passer par là afin de convaincre la Maison Blanche, pas très emballée par la piste du milieu de Manchester United. C’est pourquoi le technicien français aurait accepté de sacrifier son gardien titulaire Keylor Navas, poussé vers la sortie au profit de Thibaut Courtois, le choix numéro 1 de la direction.

Sauf que Pogba, lui, n’est apparemment pas disposé à faire les mêmes efforts. D’après The Independant, l’international tricolore voudrait devenir le joueur le mieux payé au monde ! Autant dire que le Real ne peut pas accepter une telle folie, sachant que Manchester United, qui refuse d’inclure un Merengue dans la transaction, réclamerait plus de 170 M€ ! L’affaire est donc loin d’être conclue à cause des prétentions salariales de Pogba, un potentiel renfort que les dirigeants du Real jugent inférieur au Spur Christian Eriksen (27 ans).