Real : Et maintenant, Pogba n’est qu’un joueur banal pour Zidane

Dans : Mercato, Liga.

Fan de Paul Pogba, Zinédine Zidane avait pris le risque d’encenser le milieu de Manchester United en conférence de presse.

Mieux, l’entraîneur du Real Madrid lui avait clairement ouvert la porte de son vestiaire. « Un jour, s’il doit avoir une possibilité de faire autre chose après Manchester United, il a toujours dit que Madrid était un club qui l’intéressait beaucoup », avait glissé le technicien, dont les propos font beaucoup parler depuis plus d’un mois. A tel point que la rumeur Pogba commence à agacer le coach madrilène. Du coup, Zidane s’est montré moins élogieux sur son compatriote ce samedi.

« J'ai dit qu'il était bon, mais tu peux me parler d'autres joueurs et je dirai la même chose, a calmé l’ancien milieu offensif. C'est un bon joueur et en plus je le connais, mais il n'y a rien de plus, je ne vais pas rentrer là-dedans et encore moins maintenant. Quand les choses se passent bien, on te pardonne. Mais si ce n'est pas le cas et que tu dis une bêtise... »

Zidane ne dément pas

« Pogba est un joueur de Manchester United. A la fin de la saison, on verra ce qui se passera avec les joueurs : ceux qui viendront, ceux qui partiront... Je n'ai pas dit qu'on allait recruter Pogba et je ne le dirai pas tant que les choses ne seront pas faites », a prévenu Zidane, qui a trouvé une manière de tempérer les rumeurs autour de Pogba, sans pour autant les démentir.