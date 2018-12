PSG : Un grand joueur à prix cadeau, Hermant dit à Paris de foncer

Dans : Mercato, PSG, Monaco, Premier League, Foot Europeen.

Pisté par plusieurs clubs de Ligue 1 en vue du prochain mercato hivernal, Cesc Fabregas est vraiment la bonne opportunité à saisir.

En janvier, certaines formations du championnat de France sont en quête d'un renfort dans l'entrejeu. C'est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui espère enfin trouver le remplaçant de Thiago Motta, mais aussi de l'AS Monaco, qui cherche encore à compenser le départ estival de João Moutinho. Pas étonnant donc de voir que les deux derniers champions de France creusent les mêmes pistes au mercato. Cela est par exemple le cas dans le dossier Cesc Fabregas. En fin de contrat en juin prochain à Chelsea, le milieu espagnol a de grandes chances de quitter la Premier League cet hiver. Le joueur de 31 ans serait tenté à l'idée de rejoindre la France. Ce qui serait potentiellement une bonne nouvelle pour le foot tricolore, d'après les dires d'Arnaud Hermant.

« Il y a une dernière piste, c’est celle menant à Cesc Frabregas, l’Espagnol de Chelsea, qui pour le coup est un grand joueur. Peut-être un peu sur la fin de carrière puisqu’il a plus de 30 ans, mais ça reste quand même un top joueur. Il est en fin de contrat avec Chelsea l’été prochain. Il joue très peu cette saison et ça peut être un profil qui intéresserait le PSG », a lancé le journaliste de L’Équipe, qui pense donc que le PSG et l'ASM peuvent y aller les yeux fermés pour recruter l'ancien pensionnaire du Barça. Sauf que son utilisation très restreinte par Maurizio Sarri chez les Blues cache peut-être une nette perte de vitesse de l'Espagnol.