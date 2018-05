PSG : Un échange Cristiano Ronaldo-Neymar, le Real ferait une terrible erreur

Dans : Mercato, PSG, Liga.

Fan de Neymar, le président du Real Madrid Florentino Pérez semble prêt à tout pour l’attirer. Y compris à sacrifier sa star ?

Cette semaine, on parle effectivement d’un possible échange entre Cristiano Ronaldo et le Brésilien. Avec ses déclarations après la finale de la Ligue des Champions, l’attaquant madrilène a relancé les rumeurs de départ le concernant. Du coup, la presse espagnole l’imagine de nouveau au Paris Saint-Germain. Reste à savoir qui ferait la bonne affaire ? Pour Iker Casillas, ce n’est certainement pas le Real.

« Si j’échangerais CR7 contre Neymar ? Non, je ne l'échangerais absolument pas et pour aucun autre joueur au monde, a tranché l’ancien Merengue dans des propos relayés par Goal. Je comprends que le football évolue, mais aujourd'hui Cristiano c'est le Real Madrid. Neymar a délaissé un grand club comme le Barça pour rejoindre le PSG. Je ne comprendrais pas un nouveau départ aujourd'hui… Mais je comprends que tous les joueurs finissent par vouloir jouer au Real. »

Casillas n’y croit pas

« Cristiano est le meilleur coéquipier que je n'ai jamais eu. Il s'améliore chaque jour et je trouve incroyable ce que les gens disent, a défendu le gardien du FC Porto. Il se sent bien à Madrid et quoi qu'on ait pu dire avant, il est toujours resté au club. Je ne pense pas qu'il va partir. Pour moi, il peut aujourd'hui être comparé à Di Stefano. » L’Espagnol le sait, Cristiano Ronaldo a toujours une idée derrière la tête lorsqu’il évoque un départ...