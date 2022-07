PSG : Lionel Messi ou moi, Cristiano Ronaldo se fâche

Dans : Mercato.

Cristiano Ronaldo l'a décidé, il ne veut pas rester à Manchester United la saison prochaine. Le Portugais ne supporte pas de rater la Ligue des champions. Surtout, il ne peut se le permettre au risque de perdre sa première place au classement des buteurs de la C1.

CR7 ne fait plus recette en Europe. Le Portugais de 37 ans a pourtant conservé ses talents de buteur, ayant inscrit 24 buts en 38 matches avec Manchester United la saison dernière. Néanmoins, aucun club ne l'a encore recruté alors que le début de saison approche. Chelsea, le PSG et le Bayern Munich ont écarté cette possibilité. De son côté, l'Atlético Madrid serait partant mais le contrat de Ronaldo est beaucoup trop cher pour les finances des Colchoneros. Cela est très problématique pour Cristiano Ronaldo, lequel s'est juré de quitter au plus vite Manchester United et l'abime sportif où sont actuellement les Red Devils.

Ronaldo veut protéger son record de buts de Messi

En effet, le club mancunien a raté sa saison 2021-2022 avec une sixième place en Premier League. Cela signifie donc qu'il n'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Inconcevable pour Cristiano Ronaldo de rater la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais, plus qu'une question d'orgueil, c'est pour des raisons statistiques que la star portugaise est si inquiète.

En effet, comme l'indique le journal catalan Sport, Cristiano Ronaldo ne veut pas que Lionel Messi le rattrape en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions. Avec 140 buts, CR7 est le meilleur buteur historique de la C1, 15 réalisations devant son rival argentin. Attaché à ses records, surtout quand ceux-ci le mettent devant la Pulga, il ne veut pas et ne peut pas rater la prochaine saison de Ligue des champions. Reste maintenant à trouver un club qualifié en Ligue des champions et aux finances solides pour l'accueillir. Sur la Canebière en tout cas, ils sont beaucoup à espérer voir le Portugais améliorer son total de 140 buts sous le maillot de l'OM.