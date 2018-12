PSG : De Jong et De Ligt, le Barça déclare la guerre au PSG

Dans : Mercato, PSG, Liga.

En contact avec Frenkie De Jong (21 ans) et Matthijs De Ligt (19 ans), le Paris Saint-Germain est loin d’être seul sur ces dossiers.

Parmi les autres formations intéressées, le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich sont également prêts à miser gros sur les deux Néerlandais. Mais le principal concurrent du club francilien, c’est sûrement le FC Barcelone. Car après une longue période de réflexion et d’hésitation, le champion d’Espagne a finalement décidé de convoiter les deux cibles, annonce Mundo Deportivo. Et ce même si le coût total de la double opération risque d’atteindre les 150 millions d’euros.

Visiblement, le montant ne refroidit aucun des prétendants annoncés, à commencer par le Barça qui a l’avantage de posséder la même philosophie de jeu que l’Ajax. Reste à savoir si le FCB sortira vainqueur au jeu des négociations. Même si le club dément auprès de MD, les négociations ont sûrement débuté avec la formation néerlandaise, qui refuse d’entendre parler d’un éventuel échange de joueur. Le PSG et les autres sont donc prévenus, ce sera un énorme chèque ou rien !