PSG : Chelsea s'est pris une leçon de mercato par... la mère de Mbappé

Dans : Mercato, Premier League, PSG, Equipe de France.

Brillant actuellement sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait pu être révélé à... Chelsea, mais sa mère en a décidé autrement.

Dès son plus jeune âge, Kylian Mbappé a été catalogué comme la future très grande star du ballon rond. S'il confirme son statut ces derniers mois, avec un transfert record au PSG et une victoire à la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, l'attaquant a bien failli éclore à l'étranger, malgré de nombreux courtisans en France. En effet, The Sun révèle que Chelsea a été tout proche d'engager le jeune français. En 2012, alors qu'il n'avait que 13 ans, Mbappé avait effectué des tests chez les Blues, après avoir été repéré dans la banlieue parisienne par le recruteur Serge Daniel Boga.

Suite à un premier test non-concluant, sachant qu'il n'avait pas été assez « travailleur dans les tâches défensives », le club londonien avait reconvoqué Mbappé pour un second essai. Sauf que la maman Mbappé a alors mis son veto : « Écoutez, mon garçon ne reviendra pas. S’ils le veulent, ils doivent le prendre maintenant ou dans un délai de cinq ans, sauf qu’ils vont revenir le recruter pour 50 ME ». Aujourd'hui, Chelsea peut s'en mordre les doigts, car le club de Premier League n'a désormais plus les moyens financiers et sportifs pour recruter Mbappé, qui a explosé du côté de l'AS Monaco. Un faux départ en Angleterre qui a donc fait le bonheur du football français.