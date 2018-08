OM : Un Marseillais pour compenser le départ de Filipe Luis au PSG ?

Dans : Mercato, Liga, OM, PSG.

Filipe Luis étant dans le viseur du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, l’Atlético Madrid pourrait trouver son remplaçant à... l'Olympique de Marseille.

Ces dernières années, les deux meilleurs ennemis du championnat de France se retrouvent rarement liés sur le marché des transferts, sachant que le club de la capitale dispose de beaucoup plus de moyens. Mais en cette fin d'été, le PSG et l'OM vont peut-être se croiser. En quête d'un nouveau latéral gauche pour épauler Kurzawa, Paris songerait à Filipe Luis, lui-même disposé à quitter Madrid pour le PSG à un an de la fin de son contrat. Le club de Diego Simeone pourrait lui offrir un bon de sortie à 15 millions d'euros. Un montant que les Colchoneros pourrait ensuite réutiliser pour s'attacher les services du potentiel remplaçant du Brésilien.

Si des joueurs comme Alex Telles (FC Porto) ou Grimaldo (Benfica) sont pistés, la formation madrilène cible également un... Marseillais. D'après les informations du journal AS, Jordan Amavi figure effectivement dans les petits papiers de l'Atleti. Pas forcément étonnant, car malgré des derniers mois compliqués, le défenseur reste l'un des grands espoirs du football français à gauche, où Lucas Hernandez, son possible futur coéquipier, fait figure de patron. Affaire à suivre en tout cas du côté de Marseille, qui n'avait sûrement pas prévu cette offensive-là, surtout que Rudi Garcia réclame une doublure à Amavi depuis quelques temps déjà...