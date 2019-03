OM : Rongier premier candidat au mercato de Marseille

Dans : Mercato, FC Nantes, Ligue 1, OM, Foot Europeen.

Depuis plusieurs saisons maintenant, Valentin Rongier est une valeur sûre du championnat de France.

À 24 ans, Valentin Rongier est le plus jeune capitaine de la saison en Ligue 1. Patron du FC Nantes, le milieu de terrain réalise une troisième année pleine au sein de son club formateur, là où il a toujours évolué depuis ses 5 ans. Autant dire que le Français pourrait avoir des envies d'ailleurs lors des mois à venir, surtout que son FCN ne progresse pas tellement dans la hiérarchie de la L1. À l'image de Leo Dubois, parti à l'OL l'été dernier, Rongier envisage clairement de faire ses valises, dans l'objectif de découvrir une formation européenne.

« Mon plan de carrière ? Je suis arrivé à un moment de ma carrière où j'ai besoin de me tester. Là, je suis dans une situation de confort, j'aimerais bien être mis en difficulté. Si je suis amené à partir à l'étranger ou dans un club sans aucun repère, je devrais me surpasser et être confronté à la réalité en quelque sorte. L'OM ? Oui, il y a eu des contacts et des rencontres avec Marseille. Mais ce n'est pas allé plus loin, et je n'ai plus de contact depuis l'été dernier. L'OM, c'est un grand club de notre championnat, donc ça fait forcément envie. Quand un club comme ça s'intéresse à vous, ça fait réfléchir », a lancé, sur le Canal Football Club, le Canari, qui espère réaliser un dernier baroud d'honneur au FCN en allant au bout de la Coupe de France, avec une demi-finale contre le PSG en ligne de mire.