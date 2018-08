OM-OL : Radonjic, Cornet... Wolfsburg met le souk au mercato !

Dans : Mercato, OM, OL, Bundesliga.

La fin du mercato approche et forcément, les clubs européens s’activent pour combler les derniers manques dans leurs effectifs.

En Allemagne, Wolfsburg a impérativement besoin d’un ailier. Ainsi, Maxwel Cornet est la priorité du club, qui a transmis une offre de près de 20ME à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a ouvert la porte à un départ de l’Ivoirien, mais rien n’est encore fait. Wolfsburg a en effet un plan B en tête et selon Kicker, il s’agit de Nemanja Radonjic, dont le transfert à l’Olympique de Marseille est bouclé selon l'ensemble des médias français et serbes.

En effet, l’international serbe de 22 ans doit signer à Marseille en milieu de semaine prochaine, après le match retour des barrages de Ligue des Champions entre l’Etoile Rouge de Belgrade et Salzbourg. Mais pour l’heure, aucun club n’a communiqué afin d’officialiser un accord et Wolfsburg pourrait donc profiter de ce flou pour s’immiscer dans le dossier, si le club allemand échouait à recruter Maxwel Cornet. Une fois de plus donc, Marseille et Lyon sont associés au mercato. Mais pour une fois, ce n’est pas car ils se disputent la signature d’une piste commune…