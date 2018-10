OM-OL : Les enchères commencent très haut pour Brahimi

Dans : Mercato, OM, OL.

Alors que son contrat au FC Porto expire en juin prochain, l’international algérien Yacine Brahimi (28 ans) ne semble pas parti pour prolonger.

Compte tenu de sa cote sur le marché des transferts, sa situation ne passe pas inaperçue en Europe. Beaucoup de clubs sont déjà à l’affût. En plus du Besiktas et de West Ham, Marseille et Lyon sont également inscrits sur la liste des prétendants du milieu offensif. Mais ce dossier risque d’être compliqué pour les Olympiques. En cause, la détermination de la Lazio Rome qui semble prête à tout pour attirer sa cible.

La formation italienne refuserait d’attendre l’été prochain, annonce Cittaceleste. Pour devancer la concurrence, le pensionnaire de Serie A préparerait une offre de 7 millions d’euros ! Un montant énorme pour un joueur bientôt libre de tout contrat. Avec une proposition aussi élevée, la Lazio pourrait vite mettre tout le monde d’accord, à commencer par Brahimi qui réclame un contrat longue durée assorti d’un salaire annuel à 2 millions d’euros.