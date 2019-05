OM-OL : Dugarry directeur sportif, ses pistes en L1 sont séduisantes

Dans : Mercato, OL, OM.

Futurs adversaires en Ligue 1 dimanche soir, Marseille et Lyon pourraient de nouveau se croiser sur le marché des transferts.

C’est devenu une habitude pour les deux Olympiques, régulièrement placés sur les mêmes dossiers. Alors cette fois, sur quelles pistes se retrouveront les deux concurrents ? L’espace de quelques secondes, Christophe Dugarry a enfilé le costume de directeur sportif de l’OM et de l’OL. Et le consultant de RMC ne manque pas d’idées dans le championnat français.

« Plutôt que d'aller chercher des joueurs que tu vas payer cher, où tu vas te faire avoir parce que tu as le couteau sous la gorge, il y a des joueurs en Ligue 1 qui ne coûtent pas trop cher, a souligné l’ancien Marseillais. Je vois Rongier, Lala, Savanier, Atal, Mollet, Oudin, Bourigeaud, Thuram... Ce sont des joueurs qui méritent d'avoir un tremplin. Arrêtez de vous faire avoir, de chercher des joueurs de Ligue des Champions, de toute façon ils ne veulent pas venir à l'OM. »

L’exemple Morgan Sanson

« Arrêtez de vous faire avoir avec les Caleta-Car, Radonjic, Strootman, c'est quoi ces joueurs ? Stop, ça suffit. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les joueurs que je viens de citer ? En plus tu pourras les revendre parce qu'il y a une plus-value à effectuer. Ce sont des joueurs du profil de Sanson et ils correspondent au vrai niveau du club. Ces joueurs ont le niveau pour jouer à Lyon, à Marseille ou ailleurs », a argumenté Dugarry, dont certaines pistes sont déjà étudiées chez les Olympiques.