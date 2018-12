OL-OM : Un club anglais attaque Lyon et Marseille au mercato !

Dans : Mercato, OL, OM, Premier League.

Dixième de Premier League, le club de Wolverhampton ne manque pas d’ambition. Et il compte bien le prouver rapidement...

Drivée par le très puissant Jorge Mendes, l’écurie britannique a la ferme intention de se renforcer au mercato hivernal. Et selon les informations obtenues par Le 10 Sport, cela concerne directement deux cadors de Ligue 1, à savoir Lyon et Marseille. Effectivement, les Loups auraient notamment craqué pour Houssem Aouar et Tanguy Ndombele, qui réalisent un début de saison exceptionnel dans le Rhône. « Les chances de réussite de Wolverhampton dans ce dossier sont quasiment nulles, compte tenu des grands clubs intéressés par Aouar et Ndombele » selon le média.

Les supporters de l’OL peuvent donc souffler. Mais la donne est différente concernant Morgan Sanson. En effet, la marge de manœuvre est plus importante pour le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud étant très attentif aux grosses offres qu’il pourrait recevoir pour ses joueurs les plus jeunes. Néanmoins, la tendance reste aujourd’hui à une prolongation de contrat à Marseille pour celui qui devenait en janvier 2017 la première recrue de l’ère Frank McCourt. A moins d’un improbable retournement de situation, Wolverhampton devra ainsi trouver son bonheur loin de Lyon et de Marseille lors du mercato hivernal.