OL-OM : Pourquoi les Olympiques s’affrontent toujours au mercato

Dans : Mercato, OL, OM.

Plus que certains classiques ou derbys de Ligue 1, le match entre Lyon et Marseille dimanche soir est particulièrement attendu.

Outre les tensions qui rendent leurs confrontations électriques, les deux Olympiques possèdent des philosophies offensives assez similaires. Et surtout, ils courent après le même objectif de podium en championnat. On parle de deux vrais concurrents qui ont également l’habitude de s’affronter sur le marché des transferts depuis quelques années. Cela s’est confirmé cet été avec les pistes Jason Denayer, Moussa Dembélé ou encore Jordan Veretout. Mais pourquoi Lyon et Marseille se croisent si souvent au mercato ?

« Le PSG est hors-catégorie et peut attirer les stars qu’il veut, Monaco a une stratégie différente et opte la plupart du temps pour de très jeunes espoirs, alors que l’OM et l’OL ont à peu près le même profil, a expliqué un imprésario français à La Provence. Pour franchir un palier, disputer des matchs européens et se faire connaître au plus haut niveau, ce sont deux tremplins parfaits. » Les deux concurrents devront s’y faire, ils ne sont pas près de se quitter…