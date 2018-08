OL-ASM : Bataille pour Vida, le premier à 15 ME a gagné !

Dans : Mercato, OL, Monaco.

Le dossier Ruben Dias ayant connu un gros coup de mou avec la volonté des dirigeants du Benfica de stopper les négociations pour au moins 10 jours, l’Olympique Lyonnais se doit de rebondir ailleurs. C’est déjà le cas selon la presse turque, qui évoque un coup de chaleur en provenance de France pour Domagoj Vida. Le rugueux défenseur croate est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Besiktas, mais le club turc accepte de le céder en cas d’offre à 15 ME.

L’AS Monaco s’est récemment mis sur le coup, mais c’est l’OL qui a frappé le premier avec une proposition à hauteur de 12 ME, affirme Fotomac. Pour le moment jugée insuffisante par la formation d’Istanbul, qui attend donc un dernier effort pour vendre son défenseur central. Ce dernier serait aussi devenu très gourmand financièrement après sa bonne Coupe du monde, et à 29 ans, il ambitionnerait de signer un gros contrat pour entrer dans la dernière ligne droite de sa carrière. L'OL et Monaco sont donc prévenus, il faudra convaincre Besiktas ainsi que le joueur pour s'offrir ses services.