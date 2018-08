Officiel : Zaza plante la Samp et signe au Torino

Dans : Mercato, Serie A.

Dernier jour de folie en Italie pour Simone Zaza, qui revient sur ses terres. Mais pas à la Sampdoria, qui avait trouvé un accord avec Valence pour un prêt payant et une option d’achat obligatoire dans un an. Le club de Gênes a finalement été court-circuité par le Torino, qui a trouvé un accord de dernière minute avec Valence et a fait signer le joueur dans la foulée. Selon la presse italienne, c’est le joueur, peu tenté par la Sampdoria, qui a incité le Torino à se positionner.