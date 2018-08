MU : Un Français a achevé Mourinho avec un dernier stop au mercato

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Mécontent du mercato estival de Manchester United, José Mourinho n’épargne pas ses dirigeants dans ses déclarations.

Pourtant, le club mancunien s’est démené jusqu’au bout pour satisfaire les exigences de son manager, notamment dans la recherche d’un défenseur central. Mais il faut croire que les Red Devils ne sont plus aussi séduisants qu’auparavant. Le pensionnaire de Premier League s’est effectivement heurté au refus de Leicester City pour Harry Maguire, et à ceux de Diego Godin ainsi que Jérôme Boateng, qui préfère attendre un accord entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. La liste est déjà longue, et les révélations ne sont pas terminées.

Car selon The Times, Manchester United a également échoué sur la piste Raphaël Varane (25 ans). Le boss mancunien Ed Woodward aurait contacté son homologue du Real Madrid avec une offre à 111 M€ pour l’international français. Mais pour Florentino Pérez, il n’était pas question d’affaiblir encore son équipe privée de Cristiano Ronaldo, et qui pourrait perdre Luka Modric en plus de Mateo Kovacic, prêté à Chelsea. Pas sûr que ces explications suffisent pour consoler Mourinho, qui risque de bouder jusqu’au prochain mercato hivernal…