MU : Débarrassez-vous de Pogba et vite, le conseil d’Ibrahimovic

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Déterminé à rejoindre le Real Madrid cet été, Paul Pogba est toujours bloqué à Manchester United.

Depuis le début du mercato, le club mancunien fixe un prix dissuasif pour son milieu de terrain. Et refuse de négocier avec la Maison Blanche. Une situation incompréhensible pour Zlatan Ibrahimovic. En effet, l’ancien attaquant des Red Devils conseille vivement à la direction de transférer le Français, qui n’aurait plus le même rendement à MU.

« Je pense que s'il ne veut pas rester, ça n'a aucun sens de le garder. Il faut le laisser partir et s'il veut aller quelque part, il faut le laisser y aller, a conseillé le buteur du Los Angeles Galaxy au micro de la BBC. Ensuite il faut profiter de la situation pour utiliser quelqu'un qui veut rester. Le vestiaire, c'est là où les joueurs se respectent. Ils sont professionnels, ils comprennent la situations des autres joueurs. »

Ibra fait la morale à MU

« Ceux qui doivent le plus s'inquiéter, ce sont le club et le staff, a estimé le Suédois. Vous ne voulez pas d'un joueur dans votre club ou dans votre équipe qui ne veut pas rester. Parce que vous savez qu'il ne se donnera pas à 100 ou 200%. Ou bien il le fait mais il veut toujours partir. C'est une situation compliquée. Qu'est-ce qui est le mieux pour le club ? C'est ça le plus important. » Il est donc inutile de lui demander son avis sur le cas Neymar au Paris Saint-Germain…