Mercato : Zinedine Zidane rêve de Premier League, un monstre l'attend !

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Après avoir remporté trois fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Zinedine Zidane profite de vacances bien méritées en famille.

Des vacances qui devraient se poursuivre sur toute la saison 2018-2019. Mais selon les informations de L’Equipe, l’ancien capitaine de l’Equipe de France entend bien reprendre du service dans un an. Et le journal national l’affirme : « Zizou » s’imagine bien en Angleterre. Un nom est déjà évoqué : celui de Manchester United, où José Mourinho entame sa troisième saison consécutive.

D’autres clubs sont cités comme le PSG, le Bayern ou encore le FC Barcelone. Mais pour des raisons bien différentes, il semble aujourd’hui totalement impossible que Zinedine Zidane rejoigne l’une de ces trois destinations. D’autant que la Premier League aurait véritablement ses faveurs. Autant dire que si la saison de Manchester United tourne au vinaigre, cette piste sera à considérer avec beaucoup de sérieux. Et elle devrait ravir les supporters des Reds Devils, lesquels ne sont pas véritablement fans de la méthode José Mourinho. Reste que le Portugais a un salaire en or à Manchester, et qu’il y est sous contrat jusqu’en juin 2020…