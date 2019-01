Mercato : Younès Belhanda prend la parole pour un retour en Ligue 1

Dans : Mercato, Monaco, OGCN.

Parmi les 20 pensionnaires de Ligue 1, beaucoup espèrent se renforcer pendant ce mois de janvier.

Même si l’on sait que le mercato hivernal n’est pas la meilleure période pour recruter, certains sont à la recherche de la perle rare, notamment au poste de meneur de jeu. A Nice par exemple, l’entraîneur Patrick Vieira a indiqué qu’il accueillerait volontiers un milieu offensif capable de fluidifier le jeu des Aiglons. Un profil à la Ryad Boudebouz ou Younès Belhanda, également annoncé dans le viseur de l’AS Monaco. Mais qu’en pense le joueur de Galatasaray ?

« Ma situation est très simple : j’ai deux ans et demi de contrat avec Galatasaray, a réagi l’ancien Niçois contacté par Yahoo Sport. J’ai été blessé, je me suis bien soigné et j’ai hâte de reprendre la compétition. Mon nom revient à chaque mercato. Cela me fait plaisir que l’on pense à moi. Aujourd’hui, c’est simple : je ne suis en négociations avec personne. Ni en L1, ni au Qatar. Je n’ai jamais demandé à quitter mon club et ne suis pas dans l’idée de le quitter. Je suis sous contrat et bien ici ! » D’entrée de mercato, ses prétendants azuréens sont fixés.