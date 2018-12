Mercato : Vercoutre rejoint la diaspora OL à Montréal

Dans : Mercato, OL.

Passer consultant à Canal+, c’est visiblement l’assurance de rapidement retrouver un travail au bord du terrain. Rémy Vercoutre est le dernier exemple en date puisque l’ancien gardien de Strasbourg, Lyon et Caen a été recruté pour s’occuper spécifiquement de ce secteur de jeu à l’Impact de Montréal. Une arrivée qui n’a bien évidemment pas grand chose à voir au hasard, puisqu’il y a une véritable colonie lyonnaise au sein du club de la franchise canadienne. Sous la coupe de Rémi Garde, Joël Bats avait déjà rejoint le Québec pour occuper ce poste de responsable des gardiens, avant d’être promu comme entraineur adjoint. Résultat, le poste libéré a été promu à l’ancienne doublure de l’Olympique Lyonnais, qui va prendre ce défi à bras le corps à 38 ans.

« Les 20 dernières saisons m'ont permis de me forger une expérience de joueur, de gardien, qu'il est temps de transmettre. Merci au président Joey Saputo, à Rémi Garde et à l'ensemble des composantes du club de m'accorder leur confiance. Je suis désormais impatient de commencer le travail avec l'équipe, et d'être au milieu de ce projet collectif afin d'amener l'Impact de Montréal le plus haut possible », a expliqué le jeune retraité des terrains, qui ne sera pas dépaysé à Montréal, où se trouvent également Maxence Flachez et Robert Duverne dans le staff, mais aussi Rod Fanni, Harry Novillo ou Bacary Sagna dans l’effectif.