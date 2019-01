Mercato : Van Dijk bientôt détrôné par ce défenseur à 120 ME ?

Dans : Mercato, Serie A, Premier League.

Elu meilleur joueur sénégalais de l’année 2018, Kalidou Koulibaly s’affirme doucement comme l’un des meilleurs défenseurs du monde.

Excellent lors des confrontations avec le Paris Saint-Germain cette saison, le joueur de 27 ans attire la convoitise de plusieurs clubs de Premier League. Ces derniers jours, son nom est régulièrement associé à Manchester United, toujours et encore à la recherche de renforts malgré plusieurs achats dans ce secteur de jeu ces dernières années.

Mais pour s’attacher les services de Kalidou Koulibaly, les dirigeants britanniques devront accepter de signer un énorme chèque. En effet, la Gazzetta dello Sport affirme ce mardi que le président napolitain Aurelio De Laurentiis réclame 120 ME pour lâcher son joueur. Un éventuel transfert à ce prix ferait évidemment de Koulibaly le défenseur le plus cher de l’histoire, loin devant Virgil Van Dijk, lequel a coûté 84 ME à Liverpool il y a tout juste un an.