Mercato : Une deuxième piste en L1 pour Yoann Gourcuff

Dans : Mercato, ASC, EAG.

En fin de contrat à Rennes, Yoann Gourcuff a appris sans trop de surprise qu’il ne serait pas conservé par le club breton.

Malgré quelques apparitions intéressantes, le milieu de terrain ne possède plus le coffre suffisant pour enchainer les matchs, et Sabri Lamouchi lui a souhaité le meilleur pour la suite de sa carrière. A bientôt 32 ans, le fils de Christian Gourcuff n’a pas l’intention de raccrocher les crampons, et rêve de continuer l’aventure en Ligue 1. Les candidats ne se bousculent pas, même si une deuxième porte s’est entrouverte.

En effet, Guingamp est déjà à l’affût pour l’ancien milanais, au cas où Clément Grenier se trouverait un nouveau point de chute pendant l’été. Mais selon Ouest-France, Amiens s’est récemment manifesté pour récupérer l’ancien international français. Un nouveau pari pour Yoann Gourcuff, qui serait alors concentré sur l’opération maintien avec le club des Hauts-de-France ?