Mercato : Un étonnant duel Giroud-Depay en Italie

Dans : Mercato.

La Lazio Rome, très bien classée en Italie, compte faire venir un attaquant l'été prochain. Le choix se porte entre Olivier Giroud et Memphis Depay.

Annoncé sur le départ de Chelsea en raison d'un temps de jeu famélique, Olivier Giroud avait finalement été retenu à la surprise générale par Frank Lampard. Et encore plus surprenant, l’avant-centre de l’équipe de France a finalement eu du temps de jeu ces dernières semaines, se retrouvant plusieurs fois titulaire alors qu’il jouait parfois qu’une poignée de minutes en un mois. L’ancien d’Arsenal doit se satisfaire de ce changement qui va lui permettre logiquement de valider sa place en équipe de France pour l’Euro 2020. Mais quid de son avenir ? Comme au mois de janvier, Olivier Giroud intéresse forcément la Lazio Rome, qui en a fait l’un de ses cibles pour cet été. L’attaquant français aurait l’avantage énorme d’arriver libre, et de ne pas coûter un centime donc.

Mais les dirigeants italiens, qui sont partis pour au moins retrouver la Ligue des Champions et luttent même pour le titre en Série A, ont un autre buteur dans le viseur. Il s’agit selon Calcio Mercato de Memphis Depay, toujours absent mais qui avait démarré la saison en trombe avec l’OL avant sa grave blessure du mois de décembre. Assurément, le Néerlandais peut apporter plus d’impact que Giroud, et son retour espéré pour l’Euro 2020 avec les Pays-Bas a de quoi changer la donne chez les dirigeants italiens. L’OL sera en tout cas particulièrement attentif à ce dossier, car si Memphis Depay n’est pas jugé intransférable, une cascade de départs ne serait pas un bon signal envoyé, alors que Houssem Aouar est suivi de très près par Manchester City.