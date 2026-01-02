PSG-OM, De Zerbi prêt à jeter l'éponge

Quatre jours après le match face à Nantes en Ligue 1, l’Olympique de Marseille défiera le Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions jeudi. En pleine semaine, ce rendez-vous pourrait contraindre le coach Roberto De Zerbi à effectuer quelques changements.

La Ligue de Football Professionnel a tranché. Cette année, le Trophée des Champions se jouera au Koweït. L’instance dirigée par Vincent Labrune a pris l’habitude d’organiser cette rencontre à l’étranger pour des raisons financières. Et tant pis si les supporters des deux participants ne peuvent pas s’y rendre. Les fans de l’Olympique de Marseille vont d’ailleurs boycotter cette confrontation contre le Paris Saint-Germain jeudi. En partie solidaire, Roberto De Zerbi a lui aussi exprimé son désaccord.

« Mon avis reste le même, a réagi l’entraîneur marseillais ce vendredi. Après, ce n'est que mon avis, ça ne veut pas dire que c'est la vérité ou la chose la plus juste. Mais je pense que ce genre de compétition devrait se jouer dans son propre pays, devant ses supporters, que ce soit en France, en Italie ou en Espagne. Maintenant, on y va fiers de jouer ce match. D'ailleurs, ils nous ont accueillis de la meilleure des manières. Ce n’est pas un problème lié au Koweït, au Qatar ou à un autre pays, je comprends pourquoi. Ce n'est pas une question sportive ou sociale, c'est une question économique. Mais moi j'y suis opposé. »

Il faut aussi être réaliste - Roberto De Zerbi

Autre problème pour l’Italien, la date choisie pour ce Trophée des Champions. En pleine semaine, et au milieu d’un calendrier chargé, le coach phocéen ne garantit rien concernant le onze de départ. « Pour moi aussi, un des grands objectifs serait de remporter un titre. Mais je pense que ce n'est pas encore le moment d'y penser. (…) Chaque trophée est important. Quand on joue une compétition, on doit essayer de la gagner. On ne peut pas choisir. Après, il faut aussi être réaliste avec le calendrier, la fatigue et les matchs qui s’enchaînent. Mais l’ambition doit toujours être là », a confié Roberto De Zerbi, d’abord concentré sur la venue du FC Nantes dimanche en Ligue 1.