Mercato : Un duel PSG-OM pour un champion du monde ?

Dans : Mercato, PSG, Serie A, OM.

Il y a bien longtemps que l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ne chassent plus sur le même terrain lorsqu'il s'agit de mercato, les moyens financiers du Paris SG étant colossaux, ce qui n'est plus le cas à l'OM. Mais selon Paris-United, les deux clubs de Ligue 1 pourraient se croiser concernant le dossier d'un champion du monde. En effet, Nasser Al-Khelaifi et Frank McCourt seraient prêts à un signer un chèque pour s'offrir Steven N’Zonzi, dont la carrière à l'AS Rome n'ira pas au-delà de cette première année.

Transféré l'été dernier du FC Séville à la Roma pour 26,6ME, le milieu international tricolore a beau encore avoir trois ans de contrat, son départ pourrait se faire pour un montant nettement inférieur affirme le compte spécialisé, qui explique qu'Antero Henrique apprécie le profil de Steven N’Zonzi, un avis partagé par le directeur sportif du PSG avec son homologue de l'Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta. Le champion du monde, âgé de 30 ans, pourrait donc recevoir des offres des deux clubs de L1, même si la concurrence pourrait également arriver d'Italie et d'Espagne où Steven N’Zonzi a gardé de nombreux supporters. De quoi forcément inciter l'AS Rome à prendre son temps avant de céder le milieu de terrain français.