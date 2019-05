Mercato : Un club drague Mourinho, et ce n'est ni l'OL ni le PSG !

Dans : Mercato, OL, PSG, Foot Europeen.

Associé au Paris Saint-Germain et à l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines, José Mourinho est un coach qui a la cote, bien au-delà des frontières de la France. Et pour preuve, le Special One a reçu une offre qui le ferait hésiter, au cours des derniers jours, selon les informations de Sky Sport Italia. Une offre du Celtic Glasgow, qui souhaite se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, après avoir échoué au tour préliminaire face à l’AEK Athènes, en juillet 2018.

Prêt à faire sauter la banque pour le Special One, le club écossais n’a pas encore reçu de réponse définitive de la part du Portugais. Mais ce dernier hésite, et semble véritablement séduit par la proposition du club. Même si selon le média italien, José Mourinho espère toujours secrètement rebondir dans un club plus prestigieux… comme le Paris Saint-Germain. Son agent Jorge Mendes travaille en ce sens. Reste à savoir quelles seront les opportunités qui se présenteront à José Mourinho dans le futur. A n’en pas douter, Lyon et le PSG doivent observer tout cela de près…