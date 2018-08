Mercato : Un cador prêt à payer 200ME pour Griezmann en 2019 ?

Dans : Mercato, Liga, Bundesliga.

Plutôt calme sur le marché des transferts, le Bayern Munich devrait être largement plus actif l’été prochain.

En effet, il sera temps pour le géant allemand de remplacer Franck Ribéry et Arjen Robben, et donc de recruter du lourd en attaque. Les dirigeants bavarois seraient déjà en train d’établir leur short-list et selon les informations de Bild, généralement bien renseigné, Antoine Griezmann y figure. L’international français de l’Atlético Madrid constituerait même la priorité n°1 du Bayern Munich en vue de la saison 2019-2020.

A en croire les informations du journal allemand, le Bayern Munich pourrait même être disposé à payer la clause libératoire du joueur. Pour rappel, celle-ci atteint 200ME depuis la prolongation de contrat de Griezmann, quelques jours avant le début de la Coupe du monde. Une folie qui serait historique pour le Bayern Munich, pas du tout habitué à dépenser de telles sommes sur le marché des transferts. Mais pour remplacer deux joueurs du calibre de Ribéry et Robben, cela sera peut-être nécessaire…