Mercato : Surpris par le PSG, Emery ne se laissera pas faire

Recruté pour 8 millions d’euros l’été dernier, Mattéo Guendouzi a surpris les observateurs en Angleterre.

Passé de la Ligue 2 à la Premier League, l’ancien Lorientais s’est immédiatement adapté à Arsenal. Alors comme souvent avec les jeunes prometteurs, ça s’est vite emballé autour du milieu de 19 ans, que certains voient déjà en équipe de France, ou dans un club encore plus huppé. En effet, l’international Espoirs tricolore est notamment annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain qui avait déjà tenté de l’attirer l’été dernier. Un retour auquel le manager Unai Emery ne s’attendait pas.

« Il suit l'évolution que nous voulons. Il a de grandes ambitions, beaucoup de qualités. On attend parfois plus de lui, qu'il soit plus fort physiquement au milieu. Mais sa progression avec nous est très importante, il joue avec beaucoup de constance. Ses qualités sont très impressionnantes. Un départ l'été prochain ? Je suis surpris. Ce n'est pas ce que je veux », a réagi l’Espagnol, fermé aux discussions avec son ancien club.