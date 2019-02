Mercato : Rakitic cherche un club, le PSG l’ignore royalement

Dans : Mercato, PSG, Liga, Foot Europeen.

Si le Paris Saint-Germain a échoué dans sa quête d’un milieu défensif, il a au moins trouvé son bonheur en ce qui concerne celui de relayeur.

L’arrivée de Leandro Paredes est pour le moment prometteuse, même s’il faudra voir quand le niveau va s’élever en Ligue des Champions. Avec les turpitudes du dossier Adrien Rabiot, ce recrutement était également devenu nécessaire, et cela a aussi permis d’y voir plus clair sur d’anciennes pistes. C’est notamment le cas pour Ivan Rakitic, qui a longtemps été considéré comme un joueur extirpable du FC Barcelone, notamment après sa solide Coupe du monde avec la Croatie. Mais le milieu de terrain, après avoir été tenté, avait finalement recalé le PSG et les autres. Seul problème désormais, le club catalan a misé gros sur Frenkie De Jong, et Rakitic a bien compris que son temps de jeu allait rapidement en pâtir.

Surtout si, pour ne rien arranger, le champion d’Espagne en titre faisait venir Adrien Rabiot dans les prochaines semaines. Résultat, son agent lui cherche déjà un point de chute de prestige pour la saison prochaine selon la Gazzetta dello Sport. Et le journal italien de préciser que l’Inter Milan tient la corde sans réelle concurrence à l’heure actuelle. En effet, le PSG, par le biais de Thomas Tuchel n’est plus intéressé par la venue du Croate, et estime avoir désormais ce qu’il faut à son poste. Une piste à oublier donc, le PSG étant passé à autre chose dès le mois de janvier, puisque malgré ses recherches actives, il n’a jamais tenté de faire venir Ivan Rakitic pendant l’hiver.