Mercato : Pogba sort du silence, ça ne va pas plaire à Mourinho

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Personnage majeur du dernier mercato estival malgré son immobilité, Paul Pogba a évoqué son avenir à Manchester United... ou ailleurs.

Après son titre de champion du monde avec l'équipe de France, acquis en Russie le 15 juillet dernier, Paul Pogba a énormément fait parler de lui... dans la rubrique mercato. Annoncé sur le départ à plusieurs reprises, alors que le FC Barcelone et la Juventus étaient intéressés pour le recruter, le milieu de 25 ans est finalement resté à Manchester United cet été. Encore sous contrat jusqu’en 2021 chez les Red Devils, l’international tricolore semble pourtant vivre ses derniers mois à MU, tant sa relation avec José Mourinho serait tendue. Une thèse vers un départ que PP ne rejette pas du tout, bien au contraire...

« Cet été, on a beaucoup parlé de moi et de mes destinations possibles, mais elles le sont toujours. Je suis un joueur de Manchester United, j’ai un contrat avec eux. Mon avenir est là pour le moment, mais qui sait ce qui va se passer dans les prochains mois... Nous verrons. Mourinho ? Lui et moi avons une relation pure d’un entraîneur avec son joueur. Rien de plus et rien de moins. C’est vrai que mis à part ça, il n’y a rien d’autre. Je peux dire cependant que peut importe qui est l’entraîneur : quoi qu’il arrive, je me donnerai toujours à 100 % pour Manchester United », a lancé, au micro de Sky Germany, Pogba, qui pourrait donc mettre le feu à MU lors des prochains marchés des transferts. Encore une fois...