Mercato : Pogba de Manchester United à la Juve ? Un hic à 15ME ?

Pour ressortir Paul Pogba de Manchester United, la Juventus de Turin va devoir faire face à un gros obstacle au mercato.

Ce n'est pas nouveau, mais Paul Pogba aimerait bien relancer son histoire d'amour avec la Vieille Dame. En froid avec José Mourinho à Manchester United, où la saison tourne un peu au cauchemar avec une huitième place en Premier League, le champion du monde sait qu'il pourrait enfin réaliser son autre rêve de remporter la Ligue des Champions chez une Juve semblant plus forte que jamais avec Cristiano Ronaldo. Mais son retour à Turin n'est pas possible avant l'été prochain, car les Red Devils ne vendront pas leur cadre en janvier. Et même si le désir existe entre Pogba et la Juve, cette potentielle transaction s'annonce d'ores et déjà compliquée...

D'abord parce que MU réclamera plus de 100 millions d'euros d'indemnité de transfert. Mais aussi et surtout parce que le DS Fabio Paratici doit faire face à la réalité. Si Mino Raiola accepte un retour de Pogba à Turin, alors que d'autres grands clubs sont intéressés, ce ne sera pas un cadeau, vu que le joueur de 25 ans pourrait demander un salaire de 15 ME par an, sachant qu'il touche actuellement 14 ME à United. Un chiffre très élevé que la Juventus est capable de sortir... mais à condition de baisser la masse salariale, qui a explosé l'été dernier avec l'arrivée de CR7 (30 ME par an). Pour récupérer Pogba, le club turinois devra donc « aiguiser les contrats de tous ses principaux joueurs », selon Calcio Mercato. Ce qui est difficilement envisageable, même si des ventes pourraient régler l'affaire. De toute façon, la Juve a jusqu'au mois de juin prochain pour préparer son plan Pogba. Un laps de temps suffisant pour arriver à ses fins... ou pas.