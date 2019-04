Mercato : Pogba au Real, trois obstacles bloquent le deal !

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Zinedine Zidane souhaite recruter Paul Pogba. Cela ne fait plus aucun doute, et l’information a d’ailleurs été confirmée par Téléfoot, ce dimanche. Mais Florentino Pérez sera-t-il en mesure d’assouvir les envies de son charismatique entraîneur dans le dossier Pogba, cet été ? Cela s’annonce compliqué. Très compliqué, même, pour le champion d’Europe en titre. Et pour cause, selon le quotidien pro-madrilène AS, trois obstacles majeurs pourraient fortement compromettre un éventuel transfert du champion du monde dans la capitale espagnole lors du prochain mercato.

Un salaire XXL à MU, un agent mal-aimé au Real...

Le premier, et ce n’est pas une surprise, c’est le salaire XXL dont Paul Pogba est bénéficiaire à Manchester United. En Angleterre, l’international tricolore perçoit 17 ME nets. S’il recevait un salaire similaire au Real, il deviendrait automatiquement le joueur le mieux payé de l’effectif, loin devant Gareth Bale (15 ME) et Sergio Ramos (11,5 ME). Un premier obstacle de taille, qui s’ajoute au fait que la direction de Manchester United, qui a prolongé Ole Gunnar Solskjaer il y a quelques semaines, souhaite construire sa nouvelle équipe autour de Pogba. Enfin, les relations exécrables entre Mino Raiola et Florentino Pérez ne faciliteront pas les choses. Mais pour offrir Paul Pogba à Zinedine Zidane, le président madrilène est sans doute prêt à de nombreux sacrifices…