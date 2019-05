Mercato : Paul Pogba au Real Madrid, la FIFA vient tout gâcher

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Paul Pogba l’a lui-même reconnu, il se verrait bien rejoindre son compatriote Zinédine Zidane au Real Madrid.

Le milieu de Manchester United a parlé d’un véritable « rêve » en évoquant la Maison Blanche, dont l’entraîneur serait ravi de l’accueillir. Autant dire que l’international français n’a pas changé d’avis lorsque les Red Devils ont appris qu’ils ne disputeraient pas la prochaine Ligue des Champions. Tout laissait donc penser que Pogba se dirigeait lentement mais sûrement vers la capitale espagnole, jusqu’au contretemps apparu cette semaine.

En effet, son agent Mino Raiola a été suspendu pour trois mois par la Fédération italienne. Une sanction étendue à l’international par la FIFA. Ce qui implique que l’Italo-Néerlandais ne pourra pas exercer son métier jusqu’au 9 août. La date peut paraître anodine et pourtant, il s’agit peut-être d’un élément essentiel pour Pogba puisque le mercato de la Premier League fermera ses portes le 8 août. De quoi remettre son possible transfert en cause ? Une chose est sûre, en cas de départ, son représentant ne sera pas concerné.