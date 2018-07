Mercato : OM, OGCN, OL... Déclaration de guerre pour Niang

Dans : Mercato, OGCN, OM, OL, Ligue 1.

Ciblé par l’OGC Nice et l'Olympique de Marseille pendant ce mercato d'été, M'Baye Niang figure aussi sur les tablettes de... l'Olympique Lyonnais.

Alors que Nice et Marseille sont encore et toujours suspendus au dossier Mario Balotelli, qui traîne dans les grandes longueurs en défaveur des deux clubs de Ligue 1, une formation tricolore pourrait bien tirer les marrons du feu pour M'Baye Niang. Pisté à l'étranger par le Borussia Dortmund ou Arsenal, l'attaquant du Torino plaît énormément en France, et notamment à Lyon.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’international sénégalais, auteur d'une belle Coupe du Monde 2018 avec sa sélection, est également suivi par l'OL. Potentiellement en quête de renforts offensifs durant l'été, Jean-Michel Aulas est donc prêt à se battre contre l'OM et l'OGCN pour attirer l'ancien de Montpellier et de Caen dans ses filets. Une piste étonnante, qui risque de compliquer encore plus la tache de Nice pour trouver un remplaçant à Balotelli. Un dossier pourtant suffisamment complexe comme ça.