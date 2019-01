Mercato : Njie-Sala, Cardiff est émerveillé devant ce duo de rêve

Dans : Mercato, OM, FC Nantes, OGCN.

Dix-septième de Premier League, Cardiff City lutte avec hargne pour le maintien. Et pour atteindre son objectif, les Bluebirds souhaitent se renforcer au mercato hivernal. La priorité du club est surtout de recruter en attaque et dans cette optique, deux joueurs de Ligue 1 sont visés selon les informations de Sky Sports. Comme cela a régulièrement été évoqué ces dernières semaines, Emiliano Sala est toujours dans le viseur du club dont Neil Warnock est l’entraîneur.

Mais à en croire le média anglais, généralement bien informé lors du mercato, un autre avant-centre de Ligue 1 pourrait débarquer à Cardiff. Effectivement, le coach anglais apprécierait tout particulièrement le profil du rapide Clinton Njie, clairement plus en odeur de sainteté du côté de l’Olympique de Marseille, et dont le nom a été associé à la moitié des clubs de seconde zone en Angleterre ces derniers jours. Par ailleurs, Sky Sports révèle que dans le but de renforcer son milieu de terrain, Cardiff City pourrait faire le forcing afin d’accueillir Adrien Tameze, l’un des protégés de Patrick Vieira à l’OGC Nice. Une fois encore, la Ligue 1 pourrait donc subir les assauts de la Premier League au mercato, avec des offres possiblement déraisonnables.