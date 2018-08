Mercato : Mino Raiola gratte chaque euro et c'est Zlatan qui le dit

Parmi les joueurs qu'il a sous contrat, Mino Raiola a non seulement Mario Balotelli et Paul Pogba, mais il a aussi Zlatan Ibrahimovic. Et visiblement le buteur suédois est actuellement avec son célèbre agent aux Etats-Unis, ce qui confirme que Raiola n'est donc pas à Manchester pour négocier l'éventuel départ de Pogba au Barça, ou à Marseille pour sceller le transfert de Balotelli. Via les réseaux sociaux, l'ancien joueur du PSG s'est même permis de balancer une petite vanne sur son représentant avec une photo de celui-ci grimpé sur son dos, alors qu'il est allongé au sol. Une photo dont la légende est : « Quand ton agent essaie de te soutirer jusqu’au dernier centime ». Voilà qui va évidemment faire rire jaune certains dirigeants...

When your agent tries to squeeze every last penny out of you @MinoRaiola #nr1 pic.twitter.com/yvS8rsI6Gh