Mercato : Martial au cœur d’un improbable échange ?

Dans : Mercato, Premier League.

L’aventure entre Anthony Martial et Manchester United semble bel et bien toucher à sa fin. Et pour cause, l’attaquant tricolore, en fin de contrat dans un an, est tout proche de la sortie. Et à la surprise générale, c’est chez un autre cador de Premier League qu’il pourrait rebondir. Selon les informations obtenues par le Daily Mirror, c’est du côté de Chelsea que pourrait atterrir l’ex-buteur de l’AS Monaco. Un improbable échange serait même à l’étude du côté de l’état-major mancunien et plus principalement de José Mourinho…

En effet, l’entraîneur portugais souhaiterait échanger Anthony Martial contre Willian, lequel est très convoité au mercato. En effet, le FC Barcelone est toujours attentif à la situation du Brésilien, malgré la signature de Malcom en provenance des Girondins de Bordeaux. Mais de son côté, Maurizio Sarri veut conserver son ailier droit. Conscient qu’il pourrait perdre Eden Hazard, l’ex-coach de Naples n’apprécierait pas les départs de deux joueurs offensifs majeurs. A moins qu’il ne valide l’éventuelle arrivée d’Anthony Martial, plus polyvalent et plus jeune que Willian. Mais qui offre beaucoup moins de garanties… pour l’instant.