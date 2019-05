Mercato : Man United est prêt à payer pour expédier Sanchez… au PSG ?

Dans : Mercato, PSG, Premier League.

Installé sur le banc de Manchester United en décembre dernier, Ole Gunnar Solskjaer avait fait des miracles.

En véritable magicien, le successeur de José Mourinho avait métamorphosé l’équipe et certaines individualités comme Paul Pogba. Malheureusement pour le club anglais, les pouvoirs de son manager n’ont eu aucun effet sur Alexis Sanchez (30 ans). Rien à faire avec l’attaquant chilien, ses performances sont restées catastrophiques. Sans parler de ses passages à répétition à l’infirmerie. Sanchez a donc confirmé son statut de flop, lui qui avait négocié le plus gros salaire de Premier League (24 M€ par an, hors bonus). Du coup, Manchester United veut s’en débarrasser.

Mais comment convaincre un joueur d’abandonner trois années d’un tel contrat ? Selon le Daily Mail, le club a trouvé une idée. En effet, la direction serait prête à lui verser la moitié d’une année de salaire, soit 15 M€ avec les bonus, pour le convaincre de partir cet été ! Reste à savoir si des formations voudront conclure son transfert. Le Paris Saint-Germain ? Rappelons que le champion de France s’est intéressé à l’ancien Gunner par le passé. On se souvient également que le PSG a bien relancé Angel Di Maria, un autre flop des Red Devils.