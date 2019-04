Mercato : Luca Zidane cherche un club en France

Dans : Mercato, Ligue 2, Liga.

Dans la famille Zidane, difficile d’esquiver les discussions sur le football à table. Ses fils sont tous footballeurs, mais ce n’est pas pour autant dit qu’ils réussiront tous au Real Madrid. Enzo n’est pas parvenu à percer, et ce devrait aussi être le problème du jeune Luca. Malgré une ou deux apparitions en équipe première, le gardien de but de 20 ans ne voit pas vraiment d’horizon pour lui au sein de l’armada de la Maison Blanche à son poste. Résultat, France Football annonce son départ cet été, probablement de manière définitive, et cela pourrait déboucher sur une arrivée en France.

En effet, Luca Zidane ne souhaite pas continuer avec la réserve madrilène, qui évolue en D3 espagnole, et espère gravir un échelon et étudie une arrivée à Clermont-Foot, qui va renvoyer son gardien prêté par le PSG, Rémy Descamps. Son entourage serait déjà entré en discussions avec la formation auvergnate, qui ambitionne de se construire une équipe capable de lutter pour la montée dans l’élite la saison prochaine.