Mercato : Loin de l'OL, un top club drague Laurent Blanc !

« On dit qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Si c’est lui qui doit me succéder, ce sera une fierté, car il est champion du monde et a gagné tout ce qu’on peut gagner, ou presque, en tant qu’entraîneur ». Interrogé par Le Progrès fin novembre, Bruno Genesio évoquait l’éventuelle arrivée de Laurent Blanc à l’Olympique Lyonnais. Malgré les démentis de Jean-Michel Aulas, le nom de l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France revient régulièrement dans l’actualité lyonnaise. Mais ce dimanche, c’est à un club portugais que Laurent Blanc est associé.

En effet, Record annonce que l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain est sur les tablettes de Benfica, qui recherche activement un nouveau coach suite au limogeage de Rui Vitoria, jeudi. D’autres noms ont été évoqués ces dernières heures, dont celui de José Mourinho. Mais le Portugais, tout fraîchement viré par Manchester United, aurait refusé la proposition des dirigeants lisboètes. Reste désormais à voir si le challenge séduira Laurent Blanc, lequel n’a plus entraîné le moindre club depuis 2016 et son départ du PSG, où il avait été remplacé par Unai Emery.