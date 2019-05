Mercato : Les bookmakers envoient Navas au PSG ou à l'OM !

Dans : Mercato, Liga, OM, PSG.

Keylor Navas ou Thibaut Courtois ? Zinedine Zidane a fait son choix. Selon les informations de la Cope et de la Sexta, l’entraîneur du Real Madrid a indiqué à ses deux gardiens que c’est l’international belge qu’il souhaitait conserver dans son effectif la saison prochaine. De toute évidence, Keylor Navas va donc faire ses valises au mercato, et c’est Luca Zidane qui jouera les doublures. Reste maintenant à savoir où rebondira le Costaricien. Pourquoi pas en Ligue 1 ?

Pour les bookmakers, ce n’est pas impossible. Et pour cause, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain sont tout simplement les deux clubs en Europe ayant les cotes les plus basses pour une possible arrivée de Keylor Navas, comme le rapporte Marca. Mandanda d’un côté et le duo Buffon-Areola de l’autre ne faisant pas l’unanimité, la piste pourrait effectivement être intéressante. Mais aux dernières nouvelles, elle n’a pas été creusée, par aucun des deux clubs. Ce n’est peut-être qu’une question de temps, même si le salaire XXL du gardien madrilène sera évidemment un frein pour Marseille…