Mercato : Leeds ou Rome, Marcelo Bielsa a fait son choix

Auteur d’une saison brillante avec Leeds malgré la déception à la suite du match de play-off perdu contre Derby County, Marcelo Bielsa est régulièrement associé à l’AS Roma ces derniers jours. En effet, le club de la Louve cherche activement un entraîneur pour succéder à Claudio Ranieri, et le profil de Bielsa plaît beaucoup aux dirigeants transalpins. Néanmoins, les chances de voir « El Loco » poser ses valises et sa glacière au Stadio Olympico sont faibles, à en croire les informations du Telegeraph.

En effet, Marcelo Bielsa se plaît en Grande-Bretagne, où il s’entend bien avec son staff et ses dirigeants, et souhaiterait ainsi poursuivre sa carrière du côté de Leeds. Si son contrat avec Leeds s’expire à la fin du mois de juin, des discussions ont été entamées pour une prolongation. Et sauf rebondissement de situation, Marcelo Bielsa prolongera dans les prochains jours son contrat d’une saison supplémentaire. Voilà qui ravira assurément les fans de Leeds, qui ont vécu une saison folle avec Marcelo Bielsa à la tête de leur club.