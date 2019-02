Mercato : Le vœu de Cristiano Ronaldo bientôt exaucé pour 45 ME ?

Dans : Mercato, Serie A, Liga.

Ces dernières semaines, la presse italienne était unanime pour dire que Cristiano Ronaldo souhaitait voir Marcelo débarquer à la Juventus Turin. Alex Sandro étant très courtisé, notamment en Premier League, l’idée mercato du Portugais n’était pas farfelue. Et son vœu pourrait d’ailleurs rapidement être exaucé. En effet, Tuttosport affirme que la Vieille Dame souhaite recruter le défenseur du Real Madrid. Et pour parvenir à ses fins, les dirigeants italiens sont prêts à mettre les gros moyens selon la publication transalpine.

Afin de faire céder le Real Madrid, une offre de 45 ME de la part de la Juventus Turin serait en préparation. Et si Marcelo hésitait à dire oui au champion d’Italie en titre, l’offre d’un contrat de trois ans assorti d’un salaire de 12 ME par saison pourrait le convaincre. Il est néanmoins précisé que la Juventus Turin ne passera pas officiellement à l’action tant qu’Alex Sandro, estimé à environ 50 ME sur le marché des transferts, n’aura pas fait ses valises. L’été dernier, Chelsea avait fait du Brésilien sa priorité, mais les Blues n’avaient pas trouvé d’accord financier avec la Juventus Turin…