Mercato : Le Real lance l'opération Pogba pour assouvir Zidane !

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Pour la première fois depuis des années, le Real Madrid va boucler une saison sans gagner le moindre titre.

Une anomalie pour un club de cette dimension, qui devrait frapper fort sur le marché des transferts pour insuffler un nouvel élan. Ces derniers jours, le nom d’Eden Hazard est régulièrement associé aux Merengue et l’ailier belge pourrait bien être la première recrue estivale du Real. Mais selon Marca, un autre joueur bien connu en France est dans le viseur de Zinedine Zidane.

Il s’agit de Paul Pogba, grande priorité de Zizou au milieu de terrain selon la publication espagnole. Néanmoins, l’affaire sera délicate à boucler pour le Real Madrid puisque Manchester United estime un transfert de Paul Pogba à environ 120 ME. De plus, « La Pioche » n’a pas encore définitivement tranché sur son avenir puisque selon The Times, l’international tricolore accepterait de rester à MU en cas de qualification directe pour la Ligue des Champions. Autant dire que Paul Pogba est encore très loin du Real Madrid, malheureusement pour son coach tricolore…