Mercato : Le Real du grand Zidane, ça n'excite pas Ngolo Kante

Actuellement sixième de Premier League, Chelsea sera interdit de recrutement cet été. Autant dire que la situation n’est pas vraiment joyeuse chez les Blues, d’autant que certains cadres comme Eden Hazard ou Ngolo Kanté animent la rubrique mercato. Et pour cause, le Belge et le Français sont annoncés sur les tablettes du Real Madrid. Sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2023, Ngolo Kanté ne semble néanmoins pas plus excité que cela par la perspective de rejoindre Zinedine Zidane dans la capitale espagnole.

« Aujourd’hui, je suis à Chelsea » a répété le milieu de terrain de l’Equipe de France au micro de M6, avant de poursuivre. « Ce qui se dit ailleurs, ce n’est pas important. Le Real ? Non, ce n’est pas important de parler de cela. Je suis à Chelsea, je reste concentré sur Chelsea » a confié un Ngolo Kanté toujours irréprochable et dont les déclarations feront certainement plaisir à l’état-major des Blues, très attaché à l'ancien joueur de Caen et qui fera évidemment son maximum pour le retenir l’été prochain au mercato.